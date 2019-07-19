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Модель Playboy восхитила Сеть, открыв бутылку грудью (видео)
К челленджу Bottle Cap Challenge на открывание бутылки присоединилась еще одна «звездочка» — ею стала чилийская модель Playboy Даниэлла Чавез. О своих достижениях блондинка рассказала в социальной сети.
Как известно, суть соревнования заключается в том, что известным людям предлагается открыть любую бутылку с закручивающейся пробкой ударом ноги. Вызов уже приняли и бросили другим звезды Голливуда Джейсон Стэтэм и Райан Рейнольдс, музыканты Джон Мэйер и Dyplo, певица Элли Гулдинг и Мэрайя Кэри.
Прекрасная девушка решила подойти к состязанию нестандартно и выполнить фокус в нижнем белье.
После того, как крышка слетела с бутылки, она исполнила небольшой танец. В результате восторженные фанаты окрестили перформанс модели лучшим в сети, фоловеры массово признались ей в любви.
Про Даниэллу Чавез известно, что она родилась в 1990 году в городе Лас-Кондес и с детства мечтала стать моделью. Она читала модные журналы, а в 16 лет впервые отправилась на кастинги и модельные показы. В результате в 2014 году она попала в Playboy, став девушкой месяца.
Даниэлла не раз утверждала, что ее формы и тело натуральные.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23-летняя Кендалл Дженнер, сестра Ким Кардашьян поучаствовала в популярном «бутылочном» челлендже, подойдя нестандартно к выполнению трюка. Вызов Кендалл приняла от своей подруги, жены Джастина Бибера Хейли Болдуин. Для выполнения трюка Дженнер в ярком бикини села на водный мотоцикл, подъехала к бутылке и открыла ее ногой. На видео видно, что звезда не надела спасательный жилет.
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