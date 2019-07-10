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Кендалл Дженнер на водном мотоцикле открыла бутылку ногой: впечатляющий трюк (видео)
23-летняя Кендалл Дженнер, сестра Ким Кардашьян поучаствовала в популярном «бутылочном» челлендже, подойдя нестандартно к выполнению трюка.
Все происходило на греческом острове Миконосе, где девушка находится на отдыхе со своими родственниками и друзьями.
Для выполнения трюка Кендалл села на водный мотоцикл, подъехала к бутылке и открыла ее ногой. На видео видно, что звезда не надела спасательный жилет.
За день ролик собрал более 23 миллионов просмотров.
Исполнение трюка вызвало восторг у сестер Дженнер — они восхитились смелостью и талантом «младшенькой».
«Это настолько хорошо», — написала Ким. «Вот это моя девочка», — прокомментировала Хлои. «Кенни, это просто круто», — оценила поступок дочери Крис Дженнер.
Трюк Дженнер восхитил ее поклонников в Instagram.
«Кажется, на этом можно заканчивать челлендж», «Это очень впечатляет!» — написали они. Некоторые фанаты посмеялись над поступком звезды и посоветовали ей отыскать сброшенную в океан крышку.
«Кендалл, в океане достаточно пластика. Тебе лучше отыскать эту крышку и убрать ее со дна», — порекомендовали они.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в соцсетях набирает обороты новый флешмоб #BottleCapChallenge. Он заключается в том, что необходимо ударом ноги с одного разворота свинтить крышку с бутылки. В идеале — с эффектом замедления и так, чтобы бутылка оставалась неподвижной. Несмотря на кажущуюся простоту, трюк требует хорошей подготовки и координации. Первое время это был внутренний флешмоб бойцов ММА. Его запустил боец из Казахстана Карен Пашикян, который передал эстафету Джейсону Стэтэму и Конору Макгрегору. Но после того как видео Стэтэма в Instagram набрало почти десять миллионов просмотров, а в комментариях под постом подписчики начали делиться своей версией выполнения трюка, почин подхватили и другие пользователи.
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