- 04:25 Арест Шишкана: стало известно, кто «сдал» полиции «вора в законе»
- 03:50 В Индии мужчина не стриг и не мыл волосы в течение 40 лет (удивительные фото)
- 03:12 Можно открывать огонь в ответ: стали известны условия нового перемирия на Донбассе
- 02:52 Модель Playboy восхитила Сеть, открыв бутылку грудью
- 01:55 У Зеленского засомневались в эффективности кума Путина как переговорщика
- 01:12 Стал известен диагноз, поставленный Инне Чуриковой врачами
- 00:54 Купил виллу и новенькую Tesla: украинец-тестировщик обокрал Microsoft на 10 млн долларов
- 00:20 «Есть свободные места»: Кирилловка вынуждена заманивать отдыхающих идеальным морем
- 18.07 23:53 Пытался схватить Софию Ротару за шею: стали известны подробности инцидента с народной артисткой в Витебске
- 18.07 23:34 Стал известен соперник «Зари» во втором отборочном раунде Лиги Европы
- 18.07 23:18 Правозащитники просят Зеленского не подписывать закон о химической кастрации педофилов
- 18.07 23:17 У Зеленского предложили Кремлю одновременно освободить Вышинского и Сенцова
Можно открывать огонь в ответ: стали известны условия нового перемирия на Донбассе
Если во время объявленного с 21 июля перемирия на Донбассе враг нарушит режим тишины, то получит адекватный ответ из аналогичного оружия. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.
«Не путайте „прекращение какого-либо огня“ с „ответным огнем“. Ничего дороже жизни человека нет! И если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ. Из аналогичного оружия!», — написал он.
По словам политика, «прекращение какого-либо огня» не распространяется на «ответный огонь».
Безсмертный отмечает, что виды «виды огня» бывают:
- по тактическими задачами, решаемыми (на уничтожение, подавление, истощение и др.);
- по видам оружия (из стрелкового оружия, гранатометов, оружия боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков, артиллерии, минометов и др.);
- по способам ведения (прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и др.);
- по напряженности стрельбы (одиночными выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, залповый и др.);
- по способами стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.);
- по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.).
«Или все молчат со всех сторон и наступает тишина. Или в случае нарушения тишины открывается ответный огонь», — подчеркнул Безсметрный.
Напомним, что Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 г. по киевскому времени.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе украинская сторона предложила новое перемирие. Бессрочное прекращение огня предлагается начать с полуночи 21 июля (по киевскому времени). На заседании определили, что будет с линией разграничения в районе Станицы Луганской, откуда Украина отвела войска. Сторонам предстоит демонтировать укрепительные сооружения и провести ремонт моста. Было договорено, что демонтаж начнется синхронно, со стороны ОРЛО нужно будет убрать мостовые фортификации и символику квазигруппировок. Украинская сторона готова приступить к ремонтным работам на мосту.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?