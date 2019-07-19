Украина

Можно открывать огонь в ответ: стали известны условия нового перемирия на Донбассе

Если во время объявленного с 21 июля перемирия на Донбассе враг нарушит режим тишины, то получит адекватный ответ из аналогичного оружия. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

«Не путайте „прекращение какого-либо огня“ с „ответным огнем“. Ничего дороже жизни человека нет! И если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ. Из аналогичного оружия!», — написал он.

По словам политика, «прекращение какого-либо огня» не распространяется на «ответный огонь».

Безсмертный отмечает, что виды «виды огня» бывают:

по тактическими задачами, решаемыми (на уничтожение, подавление, истощение и др.);

по видам оружия (из стрелкового оружия, гранатометов, оружия боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков, артиллерии, минометов и др.);

по способам ведения (прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и др.);

по напряженности стрельбы (одиночными выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, залповый и др.);

по способами стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.);

по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.).

«Или все молчат со всех сторон и наступает тишина. Или в случае нарушения тишины открывается ответный огонь», — подчеркнул Безсметрный.

Напомним, что Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 г. по киевскому времени.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе украинская сторона предложила новое перемирие. Бессрочное прекращение огня предлагается начать с полуночи 21 июля (по киевскому времени). На заседании определили, что будет с линией разграничения в районе Станицы Луганской, откуда Украина отвела войска. Сторонам предстоит демонтировать укрепительные сооружения и провести ремонт моста. Было договорено, что демонтаж начнется синхронно, со стороны ОРЛО нужно будет убрать мостовые фортификации и символику квазигруппировок. Украинская сторона готова приступить к ремонтным работам на мосту.

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