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Украина

Грозы и температурные качели: прогноз погоды на пятницу, 19 июля

7:17 19 июля 2019 148
Грозы и температурные качели: прогноз погоды на пятницу, 19 июля
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине сохраняется грозовая опасность. В пятницу, 19 июля, грозовые дожди ожидаются на западе страны. Дневная температура воздуха в этом районе составит 22−24 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до 12−14 градусов. Напомним, ранее синоптик спрогнозировала, что на выходных вероятность дождей сохранится лишь в отдельных районах северных и западных областей.

Как сообщила «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в северных областях 19 июля столбики термометров опустятся до отметки пляс 23, а на юге поднимутся уже до 29 градусов тепла.

В Киеве в пятницу дожди не ожидаются, температура днем составит 23−25 градуса, а ночью — 12−14 градусов.

Напомним, до конца недели в Украину вместе с антициклоном из Европы вернется жаркая погода. Столбики термометров дойдут до отметок в +30 градусов и выше.

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