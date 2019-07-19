Мир

40% россиян считает, что в плохих отношениях между Киевом и Москвой виновата Украина

Около трети жителей РФ считают Украину «братской страной», однако около 40% винят в кризисе двусторонних отношений Киев. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, 12% опрошенных назвали Украину угрозой для их государства, а еще 12% -открыто назвали ее врагом.

На вопрос об отношении к нашему государству 12% россиян ответили «очень хорошо». Другие 56% сказали, что «в основном хорошо», а 12% и 9% ответили — «плохо» и «очень плохо» соответственно.

20% опрошенных признались в разочаровании жителями Украины, а 19% заявили, что равнодушны к соседям.

При этом об уважении к украинцам сказали 17% опрошенных.

Напомним, ранее социологов ВЦИОМ уличили в искусственном поднятии рейтинга Путина. Однако даже его рейтинг не устоял перед Иосифом Сталиным, который имеет невероятный авторитет среди россиян.

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