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Вышел из-под стражи и подорвал банкомат: в сеть попало видео дерзкого преступления под Днепром
Подозреваемый в ограблении банка, которого суд в Запорожской области выпустил под залог в 80 тысяч гривен, спустя два дня после выхода на свободу подорвал банкомат в Днепропетровской области. Ранее в Днепре преступники подорвали банкомат и похитили 400 тысяч гривен.
Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, посетовавший, что судьи отпускают из-под стражи с таким трудом задержанных злоумышленников. «Два дня назад лидера этих гадов за ограбление банка освободил из-под стражи за символический залог 80 тысяч гривен. Уже сегодня ночью в Днепропетровской области он со своей бандой путем подрыва ограбил банкомат. Но благодаря профессиональным действиям криминальной полиции Днепра ночью мы еще раз их задержали», — пишет Вячеслав Аброськин на своей страничке в социальных сетях.
По его словам, оперативники по крупицам собирали информацию о злоумышленниках, выслеживали их, чтобы взять «на горячем» и с доказательствами, но суд таки отпустил задержанного. «Ни в одной европейской стране полицейские так не работают, чтобы не благодаря, а вопреки. Спасибо нашим украинским полицейским, пока есть такие профессионалы, мы будем побеждать вопреки всему», — добавил первый замглавы Нацполиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве злоумышленники подорвали банкомат «ПриватБанка» при помощи газа, вставив в щель, из которой выдаются наличные, специальный шланг, подключенный к баллону.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...