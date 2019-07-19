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Боевики подтянули "Грады" к линии разграничения на Донбассе
На Луганском направлении специальная мониторинговая Миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала тяжелое вооружение боевиков, находящееся вне отведенных для него мест. Ранее сообщалось об уничтожении ВСУ САУ «Гвоздика» противника в районе населенного пункта Водяное (Донецкая область).
Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, в районе поселка Хрустальное (Луганская область) наблюдатели обнаружили 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».
«Кроме этого, представители Миссии зафиксировали 18 единиц вооружения, расположенного за пределами определенных мест хранения. В частности, в районе Шимшиновки обнаружены 11 танков, а неподалеку от села Терновое — еще 7 танков», — говорится в сообщении и подчеркивается, что вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают грубо нарушать указанные в Минских договоренностях требования по отводу тяжелого вооружения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы спецподразделения «Азов» на Светлодарской дуге уничтожили запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение — гаубицу боевиков.
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