Украина

Боевики подтянули "Грады" к линии разграничения на Донбассе

На Луганском направлении специальная мониторинговая Миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала тяжелое вооружение боевиков, находящееся вне отведенных для него мест. Ранее сообщалось об уничтожении ВСУ САУ «Гвоздика» противника в районе населенного пункта Водяное (Донецкая область).

Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, в районе поселка Хрустальное (Луганская область) наблюдатели обнаружили 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

«Кроме этого, представители Миссии зафиксировали 18 единиц вооружения, расположенного за пределами определенных мест хранения. В частности, в районе Шимшиновки обнаружены 11 танков, а неподалеку от села Терновое — еще 7 танков», — говорится в сообщении и подчеркивается, что вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают грубо нарушать указанные в Минских договоренностях требования по отводу тяжелого вооружения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы спецподразделения «Азов» на Светлодарской дуге уничтожили запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение — гаубицу боевиков.

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