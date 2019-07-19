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Дожди, жара и снова холод: синоптик уточнила прогноз погоды на выходных
Погода в Украине остается нестабильной и разнообразной — в то время, когда в западных и северных регионах страны 20 июля ожидаются дожди с кратковременными грозами, на юге, востоке и в большинстве центральных областей ожидается настоящая жара — 27−32 градуса выше нуля. Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
В Киеве в субботу ожидается высокая вероятность дождя, однако это будет компенсировано повышением температуры воздуха, которая составит днем +25+27 градусов.
В день парламентских выборов, 21 июля, в столице вероятность дождя выше. Температура воздуха снова повысится и составит 26+29 градусов.
В понедельник, 22 июля, синоптическая ситуация существенно не изменится, на юге жара даже усилится.
«А вот во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание», — предупредила синоптик, традиционно опубликовав температурные карты.
Напомним, в своем предыдущем прогнозе Диденко объяснила возвращение жары в Украину антициклоном из Европы.
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