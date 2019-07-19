Украина

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир, по мнению которого можно договориться с хозяином Кремля Владимиром Путиным, считал, что «бандеровцы» — это зло.

Об этом он рассказал в интервью изданию «LB» и добавил, что его отец — участник Второй мировой — даже после войны боролся с украинскими националистами и рассказывал сыну о них «ужасные вещи». «Он служил в пехоте Красной армии. После войны его, 17-летнего, перебросили в Западную Украину. Отец рассказывал о страшных картинах…» — делится воспоминаниями Сергей Шефир.

Впрочем, по его словам, это впечатление со временем изменилась. «Одни воевали за свою землю, независимость, а другим говорили — это бандиты. Информационная политика тогда вот так работала», — сказал он и добавил, что первый инфаркт случился у его отца, воевавшего «с именем Сталина», когда в 90-е годы начали раскрывать информацию о преступлениях советского диктатора.

В то же время Сергей Шефир считает, что на граждан страны-агрессора России «нужно информационно влиять», а к запрету на въезд в Украину российских артистов, незаконно посещавших Крым", относится негативно. «У нас не только гибридная война, а какое-то гибридное ощущение прав человека. Очень много людей, которые туда поехали, даже не знали, что так пересекать границу незаконно», — заявил он и добавил, что «прекращать общение нормальных людей между собой нельзя».

«Я не думаю, что все люди на территории России — ненормальные ватники. Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять», — отметил он, в то же время согласившись, что трудно влиять на людей, живущих в условиях махровой диктатуры. Сергей Шефир считает правильным доказывать россиянам, что Украина — более свободная и демократическая страна: «Они наши соседи, нам с ними дальше жить. Мы никуда на карте от них не денемся, как бы ни хотели».

Журналисты издания напомнили первому помощнику президента, как во время неформальной встречи журналистов с Зеленским он сказал, что у него — еврея — «нет вопросов к немцам». «Да, сегодня у меня есть вопросы к истории, к войне, есть память, но, когда я приезжаю в Германию, то не смотрю с ненавистью на современных немцев», — заявил в ответ Шефир.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бизнес-партнер и друг Зеленского Сергей Шефир заявлял, что президент выходит из бизнеса и будет получать дивиденды.

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