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Катя Осадчая восхитила фигурой в купальнике (фото)
Известная телеведущая Катя Осадчая, умилившая снимком с сыном Иваном на пляже в Одессе, порадовала поклонников новым ярким фото. Она наслаждается отдыхом и публикует в Instagram яркие кадры. На одном из них она, в солнцезащитных очках и стильном черном купальнике с белой отделкой, выходит из моря.
Также Катя с мужем Юрием Горбуновым посещают мероприятия в рамках Одесского кинофестиваля — появляются на показах и светских мероприятиях, встречаются с друзьями.
«Может, и хорошо, что выборы летом. Море и тепло спасает от паноптикума, что происходит вокруг. Всем видно, что в этот раз власть выгрызают, как никогда. Уже выберитесь кто-то и делайте что-то. А тем временем, позади уже половина лета», — написала Катя под фото.
Подписчики оценили стройную спортивную фигуру ведущей и засыпали ее комплиментами в комментариях. «Купальник супер!», «Красотка вы Катя», — пишут они под фото.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что красотка «Дизель Шоу» Яна Глущенко показала стройную фигуру в купальнике.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!