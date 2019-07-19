52-летняя Николь Кидман ждет ребенка

Шоу-бизнес

Знаменитая голливудская актриса Николь Кидман, обнажившаяся недавно перед камерой, снова станет мамой. Как сообщает издание Star, 52-летняя звезда находится на раннем сроке беременности. Она смогла зачать ребенка с помощью процедуры ЭКО. Вместе с мужем Китом Урбаном они счастливы и с нетерпением ждут пополнения в семье.

«Николь рассказала друзьям, что она беременна, всего несколько недель. Ей удалось забеременеть после единственной процедуры ЭКО, токсикоза пока нет. Кидман и Урбан очень счастливы», — рассказал проверенный собеседник издания.

«Не секрет, что забеременеть в ее возрасте без посторонней помощи было бы нелегко. Но, к счастью, ей не пришлось переживать долгие месяцы в ожидании положительно результата. Это действительно чудо», — пишут зарубежные СМИ.

Напомним, звездная пара воспитывает двух дочерей — 8-летнюю Фэйт Маргарет, которую выносила суррогатная мать, и 11-летнюю Сандэй Роуз, которую родила Николь Кидман.

У актрисы также есть приемные дети — 24-летний Коннор и 26-летняя Изабелла, которых она усыновила в браке с Томом Крузом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что дочери Николь Кидман дебютировали в сериале «Большая маленькая ложь».

Также известный украинский юморист и актер «Дизель Шоу» Егор Крутоголов станет отцом во второй раз.

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