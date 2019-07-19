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Дело об убийстве "Сармата": на допрос вызван известный нардеп (видео)
В сети опубликовано видео вручения повестки на допрос в качестве свидетеля по делу об убийстве Виталия Олешко («Сармата») народному депутату Украины Александру Пономареву. Ранее сообщалось, что суд оставил под стражей до 1 августа Михаила Сигиду — подозреваемого в организации заказного убийства ветерана.
Видео на своей страничке в социальных сетях опубликовал нардеп Мустафа Найем. По его информации, правоохранители в рамках этого дела интересуются еще одним народным избранником.
Позже информацию о вручении повестки политику подтвердили и в Нацполиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виталий Олешко, позывной «Сармат», доброволец батальона НГУ «Донбасс», участник самообороны Бердянска, кавалер ордена «За мужество» 3-й степени, участник боев за Иловайск, прошедший российский плен, был застрелен 31 июля 2018 года в 12.30 на территории гостиницы, принадлежащей семье Олешко.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!