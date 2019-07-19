Происшествия

Украл мобилку у продавца: в Киеве на камеры попался очередной наглый вор (видео)

В Киеве просят помочь опознать вора, который прямо под камерами видеонаблюдения украл мобильный телефон у отвернувшегося от него продавца в OceanPlaza. Ранее видеокамеры зафиксировали, как в столичном «Глобусе» девушка украла блузку в отделе женской одежды.

Видео с моментом кражи опубликовали в социальных сетях на страничке «Киев Оперативный». «Ребят, помогите опознать и найти вора, который в торговом островке, что в OceanPlaza, украл мобильный телефон у продавца. Может, кто узнает и поможет?» — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на видео попала кража, на которую свою маленькую дочь подбила молодая женщина. Видео, как они вместе шарили по карманам задремавшего пьяного мужчины, снял случайный свидетель, который и спугнул воровку.





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