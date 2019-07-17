Общество и люди

Привлекла детей: в сеть попало видео с наглой воровкой в Киеве

Столичный житель снял на видео, как молодая женщина с тремя детьми подучила свою старшую девочку что-то украсть из кармана нетрезвого мужчины, дремавшего на лавке под домом на улице Березняковской, 36-в в Киеве. Ранее в столице засекли воровку, специализирующуюся на краже мобилок.

Киевлянин начал снимать «воровской урок» сидя в машине возле дома на Березняковской, но потом вышел и спугнул женщину, которая вместе с детьми поспешила убраться. Видео выложили в сеть на страничке «Киев Оперативный» в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве, в одном из магазинов торгового центра «Глобус» камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодая женщина украла блузку в отделе женской одежды.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter