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Привлекла детей: в сеть попало видео с наглой воровкой в Киеве
Столичный житель снял на видео, как молодая женщина с тремя детьми подучила свою старшую девочку что-то украсть из кармана нетрезвого мужчины, дремавшего на лавке под домом на улице Березняковской, 36-в в Киеве. Ранее в столице засекли воровку, специализирующуюся на краже мобилок.
Киевлянин начал снимать «воровской урок» сидя в машине возле дома на Березняковской, но потом вышел и спугнул женщину, которая вместе с детьми поспешила убраться. Видео выложили в сеть на страничке «Киев Оперативный» в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве, в одном из магазинов торгового центра «Глобус» камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодая женщина украла блузку в отделе женской одежды.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».