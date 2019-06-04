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Происшествия

В Киеве наглая воровка совершила кражу прямо под камерой видеонаблюдения (видео)

9:40 4 июня 2019 160
Воровка в киевском супермаркете
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве, в одном из магазинов торгового центра «Глобус» камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу в отделе с женской одеждой. Ранее веб-камеры зафиксировали кражу в столичном ресторане «Флагман» в Днепровском районе.

Видео в соцсети выложил ресурс «Киев Оперативный». «Профессиональную воровку заметили на камерах видеонаблюдения в одном из магазинов ТЦ „Глобус“. Рассмотреть лицо трудно, но смысл ее деятельности виден», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове два 10-летних школьника помогли задержать наглую воровку, которая вытащила часы из куртки одного из мальчиков.


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