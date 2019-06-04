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В Киеве наглая воровка совершила кражу прямо под камерой видеонаблюдения (видео)
В Киеве, в одном из магазинов торгового центра «Глобус» камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу в отделе с женской одеждой. Ранее веб-камеры зафиксировали кражу в столичном ресторане «Флагман» в Днепровском районе.
Видео в соцсети выложил ресурс «Киев Оперативный». «Профессиональную воровку заметили на камерах видеонаблюдения в одном из магазинов ТЦ „Глобус“. Рассмотреть лицо трудно, но смысл ее деятельности виден», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове два 10-летних школьника помогли задержать наглую воровку, которая вытащила часы из куртки одного из мальчиков.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?