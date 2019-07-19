Помидоры и огурцы лучше не смешивать: экс-судья «МастерШефа» рассказала, как питаться летом (фото)

Стиль жизни

Известный украинский кулинарный эксперт Татьяна Литвинова несколько месяцев назад неожиданно покинула проект «МастерШеф» (СТБ). Целых шесть лет она была судьей этого популярного реалити, признаваясь, что за долгое время работы полюбила телевидение навсегда. Татьяна по-прежнему не раскрывает причины своего ухода, говорит только, что сейчас ее интересуют несколько другие занятия. Правда, все они так или иначе связаны с едой. Бывший одесский ресторатор много путешествует, работает над авторским проектом и закончила книгу о вкусной и полезной пище.

«Мы учли даже потребность в микроэлементах на каждый сезон»

— Идея создания книги давно бродила в моей голове, — рассказала Татьяна. — Но мне было скучно писать просто книгу рецептов. К тому же не видела в ней надобности. Ведь сейчас заходишь в Интернет и можешь найти любой рецепт. Хотелось, чтобы появился актуальный повод для создания нового чтива. И как раз в то время ко мне обратились Анита Луценко и диетолог Светлана Фус с предложением стать соавтором книги рецептов. Их первое детище «Ты просто WOW!» стало очень успешным, но читательницы просили прямое руководство к действию: какие продукты сочетать, как оставаться стройной и при этом питаться полноценно.

— Значит, это диетические рецепты?

— Не совсем. Основная идея книги — не ставить никаких запретов. Мы берем муку, картофель и варим борщ. Используем рецепты, которые привычны для нас. Но с небольшими изменениями. Например, голубцы не простые, а с грибами и киноа. Все очень сбалансировано, чтобы не переедать мяса, есть бобовые и много овощей. Как правило, люди не умеют правильно есть овощи. Не знают, как их готовить, сочетать, какое количество сырых продуктов стоит употреблять. Все эти нюансы и тонкости мы просчитали вплоть до миллиграммов.

— Как долго вы работали над книгой?

— Я писала рецепты в течение года. Получилось, что в каждом из блюд учтена сезонность, все по-настоящему, без фантазий. Знаете, достаточно сложно сбалансировать вкус. Мы старались не перекислять еду, чтобы не захотелось добавить меда или сахара. Например, в сендвичах используем грушу, чтобы после обеда не появилось желание съесть сладкого.

— Вы трижды переписывали книгу. Чем это было вызвано?

— Это была очень кропотливая работа. Мы с Анитой и Светланой много спорили, критиковали сами себя. Честно скажу, Анита была в нашем трио «палачом»! Она не любит готовить, но понимает, насколько это важно и необходимо. Скажем, я считаю, что сырники без муки — это очень круто. Но Анита настаивала на том, что сырники по рецепту должны получаться у всех, а чтобы готовить их без муки, нужно иметь определенный навык, понимать, какой творог купить, быть внимательным к ингредиентам. Понятно, что на быструю руку такие сырники получатся далеко не у каждой хозяйки. А испорченный завтрак, голодная семья — это уже проблема. Поэтому мы добавили цельнозерновую муку и высчитали точные пропорции всех составляющих. Кстати, во многих случаях при составлении рецептов помогал мой опыт работы с ресторанной кухней.

— Для домашних рецептов?

— Именно. Я решила применить популярный в ресторанах принцип заготовок. Например, мы покупаем большой объем мяса, делаем из него фарш и делим на порции по 200, 300, 450 граммов. Одноразовые пакеты подписываются и отправляются в морозилку. И вы знаете, что, скажем, в четверг вам нужно будет достать пакет с 300 граммами фарша. И уже не тратите время на то, чтобы купить мясо, подготовить и измельчить. Нашей задачей было дать рецепты вкусной, быстрой и полезной еды. Чтобы в течение года не приходилось пить добавки Омега-3, витамин С и другие таблетки. Мы учли даже потребность в микроэлементах на каждый сезон. Высчитывали белки, жиры и углеводы. Торговались друг с другом даже за ложку масла.

— Где проходили ваши кулинарные дебаты?

— Все рецепты проверялись на моей собственной кухне. Часто бывало, что Анита и Света приходили ко мне в гости, и я для них готовила. Например, Анита пришла в полный восторг от того, как я подогрела лаваш. Для меня все это казалось само собой разумеющимся, а ее поразил вчетверо сложенный лаваш, подогретый в тостере.

«На собственной свадьбе у меня возникла идея — делать самой кэнди-бар»

— У вас есть любимый рецепт?

— В книге около ста рецептов, и, могу сказать откровенно, все они любимые. Правда, последнее время я отдаю предпочтение баклажанам по-мароккански — это закуска из баклажанов, томатов, специй и пряностей. Из любимых завтраков — ягодный крамбл. Из интересных находок, которые попали ко мне во время написания книги, — королевский сырник с семенами чиа и вкусом апельсина. Вместо традиционной овсянки можно готовить мультизерновые каши. Причем их составляющие собрать самим. Купить отдельно гречку, киноа, семя льна и наслаждаться совершенно иным вкусом.

— Судя по всему, ваша жизнь после ухода с СТБ кардинально изменилась.

— Одно могу сказать точно — у меня появилось гораздо больше свободного времени. Признаюсь, наконец увидела свой дом. Я вроде бы жила в нем, но меня там практически не было. Сейчас наверстываю те шесть лет, которые провела в границах съемочного павильона. Кайфую, одним словом!

— Вы работаете над собственным проектом. Расскажите о нем.

— Я вынашивала его с 2016 года. Наконец-то, нашла для него силы и время. Собственно, на нашей с Ярославом свадьбе и возникла эта идея — делать самой кэнди-бар. Это такой уголок с десертами на праздники, который, как вишенка на торте, завершает торжество. Так вот, мы сделали роскошные декорации и под каждую из них продумали десерты — миниатюрные, буквально на один укус. На нашей свадьбе был совершенно роскошный кэнди-бар, и тогда я подумала: «Вот оно, я хочу этим заниматься!»

— Тяжело было перестроиться с телевизионного режима на обычную жизнь?

— Первое время казалось, словно нахожусь в каком-то вакууме, можно сказать, ломка по площадке. Когда через три месяца после перерыва я снова работала на камеру, поняла, как по ней соскучилась. Все-таки есть какая-то зависимость от телевидения. Представьте, как себя чувствует профессиональный спортсмен, у которого в день проходит по две-три тренировки, и тут он совсем перестает тренироваться. Тем не менее могу сказать, что сейчас полностью перестроилась на новый ритм жизни.

— Отдохнуть успели?

— Впервые с 2013 года я могу посвятить лето себе, а не съемочной площадке. И это, надо признать, очень круто. Все-таки лето — это маленькая жизнь. Не могу сказать, что за шесть лет съемок я себе в чем-то отказывала — занималась спортом, успевала путешествовать. Я не была полностью изолирована. Но теперь на меня ничего не давит, и могу на любую провокацию друзей ответить «Да». Ощущение свободы мне нравится. А до этого пришлось согласовывать дату моей свадьбы, а потом дважды ее переносить.

«Помидор и огурец лучше не смешивать, потому что эти продукты расщепляются разными ферментами»

— Не так давно вы отпраздновали день рождения. Обычно стараетесь куда-то уехать…

— Мой муж сейчас находится в командировке, и я решила, что не хочу отмечать день рождения дома одна и рванула к близким друзьям в Париж. Мы прекрасно провели время, а завершили празднование в настоящем французском кабаре. Там были такие танцы, что нас, думаю, запомнят надолго.

В Париже провела неделю. Мы съездили в Нормандию, побывали в саду Клода Моне — это было моей мечтой. Живерни находится в часе езды от Парижа, рекомендую туда поехать. Это романтичное и аутентичное место. Еще мы ездили в Диснейленд.

Побывав в Диснейленде, Татьяна пришла в такой же восторг, как и ее маленькая крестница

— Париж — один из главных гастрономических городов мира. Чем себя побаловали там?

— О! Я попала в кондитерскую Кристофа Мишалака, в которой давно хотела побывать. И знаете, что меня поразило? Даже у таких именитых мастеров, где тортик весом 500 граммов стоит 50 евро, в десертах есть некая небрежность. Они не такие вылизанные, как делают у нас. Нет ровных краев, с одной стороны чуть больше, с другой — меньше. Но от этого десерт становится еще вкуснее. Это наблюдение меня поразило до глубины души. В несовершенстве тоже есть своя прелесть. Все-таки у французов легкость во всем. Наблюдаешь за ними и восхищаешься их отношением к жизни. Французы — бесконечные романтики с чувством юмора. Париж — это второй город после Одессы, из которого не хочется уезжать.

— Как изменился ваш рацион с приходом лета?

— Лето — холодный и свежий период в питании. Мне кажется, сейчас питаться проще всего, потому что на рынке изобилие сезонных продуктов. Я советую наедаться ягод. Все-таки фрукты имеют высокий гликемический индекс, они повышают уровень глюкозы в крови. Так что фрукты лучше употреблять дозированно — 200—250 граммов в день. А вот ягод можно смело съедать 300 граммов. Они легкие для организма.

Кроме того, летом желательно следить за балансом «кислое—щелочное». Например, помидор — кислый продукт, огурец — щелочной. И их лучше не смешивать, потому что эти продукты расщепляются разными ферментами. Если придерживаться такого баланса, сразу же чувствуется легкость в теле.

Летний период, в принципе, хорош для наблюдений за своим организмом. Мы больше гуляем на природе, двигаемся, едим свежие продукты. И потом нам легче интегрировать этот летний образ жизни в остальные периоды года. Это очень важно, чтобы не чувствовать застоя и в течение года продолжать поддерживать легкость в своем теле.

Ягодный крамбл Для его приготовления нужно взять микс ягод — 300 граммов (черника, ежевика, малина, голубика), сладкое яблоко или грушу — 200 граммов (главное, не кислые), овсяные хлопья не быстрого приготовления (3 столовые ложки), лепестки миндаля (20 граммов), добавить щепотку соли, листья мяты, сливочное масло (10 граммов), оливковое масло (10 граммов).

Духовку разогреть до 210 градусов. Микс ягод помыть и дать воде стечь на сите. Яблоко очистить от кожуры и порезать кубиком. Если ягоды кислые, добавьте к ним

1 столовую ложку кленового сиропа и 2 столовые ложки крахмала. Миндаль соединить с овсянкой, кленовым сиропом, сливочным и оливковым маслом, вымешать в однородную консистенцию. В огнеупорную посуду выложить микс ягод и яблоко, переложить их равномерно листиками мяты. Сверху по всей поверхности выложить смесь орехов и овсянки. Отправить в духовку на 10 минут. Далее переключить духовку в режим «гриль» и запекать до румяной корочки еще 10 минут. Готовый крамбл подавать на тарелке вместе с йогуртом, украсить листиками мяты и полить чайной ложкой меда.

Ранее Татьяна Литвинова в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказывала о закулисье кулинарного реалити «МастерШеф».

Фото из альбома Татьяны ЛИТВИНОВОЙ

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