Мир

"Кремль слабости не прощает": новая глава Еврокомиссии хочет диалога с Россией с позиции силы

Новый президент Еврокомиссии германский политик Урсула фон дер Ляйен заявила, что Кремль демонстрирует враждебное отношение к Европе и не прощает уступок. Она поддержала продолжение политики санкций ЕС против России.

«Мы являемся свидетелями во многом враждебной политики со стороны Москвы. Кремль не прощает никакой слабости. С нашей позиции силы мы должны поддерживать санкции и в то же время предлагать диалог», — сказала президент Еврокомиссии.

По ее словам у европейских стран есть силы минимизировать влияние России в Европе.

Глава Еврокомиссии добавила, что Евросоюз совершенствуется в ликвидации клеветнических кампаний со стороны России в медиа и социальных сетях.

«Наше преимущество, как демократий, заключается в том, чтобы отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытой дискуссии», — добавила Урсула фон дер Лаен.

Напомним, Европа продлила еще на год санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Торговые и финансовые ограничения будут действовать до 23 июня 2020 года.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», лидерам государств и правительств стран Евросоюза пришлось трижды встречаться в Брюсселе, чтобы согласовать кандидатуры новых председателя Еврокомиссии, председателя Европейского совета, главы Европейского центробанка и Верховного комиссара по вопросам внешней политики и безопасности.

Председатель Еврокомиссии избирается сроком на пять лет. Еврокомиссия является высшим органом исполнительной власти Евросоюза. Ее можно сравнить с правительством любой из стран-членов ЕС. Еврокомиссия следит за тем, чтобы все страны, входящие в Евросоюз, исполняли общеевропейские законы, принимаемые Европарламентом. От эффективной работы Еврокомиссии во многом зависит повседневная жизнь европейцев, так как общие законы касаются качества продуктов питания, паспортного режима, пограничного контроля, миграционных правил и многого другого.

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