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Июнь 2019 года стал самым жарким в истории человечества
Июнь 2019 года, который в Киеве стал самым жарким с 1881 года (дневная температура в этом месяце превышала +30 градусов 14 дней из 30), оказался таковым и в масштабах всего мира.
Как сообщает ВВС, средняя температура воздуха в мире достигла 16,4 градусов Цельсия (61,6 по Фаренгейту), что на несколько градусов выше средних показателей ХХ века. К такому выводу пришли в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.
Ученые отмечают, что жара больше всего ощущалась в некоторых частях Европы, России, Канады и Южной Америки. И предупредили, что в ближайшие дни десятки миллионов людей ощутят на себе чрезмерную жару — местами температура достингет
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лето 2019 года может стать самым жарким в истории. Рекордно высокую температуру фиксировали даже Аляске.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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