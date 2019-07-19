Мир

Июнь 2019 года стал самым жарким в истории человечества

Июнь 2019 года, который в Киеве стал самым жарким с 1881 года (дневная температура в этом месяце превышала +30 градусов 14 дней из 30), оказался таковым и в масштабах всего мира.

Как сообщает ВВС, средняя температура воздуха в мире достигла 16,4 градусов Цельсия (61,6 по Фаренгейту), что на несколько градусов выше средних показателей ХХ века. К такому выводу пришли в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.

Ученые отмечают, что жара больше всего ощущалась в некоторых частях Европы, России, Канады и Южной Америки. И предупредили, что в ближайшие дни десятки миллионов людей ощутят на себе чрезмерную жару — местами температура достингет 110 °F (43,3 C).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лето 2019 года может стать самым жарким в истории. Рекордно высокую температуру фиксировали даже Аляске.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter