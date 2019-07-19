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Не узнать: Илона Гвоздева кардинально сменила имидж (фото)
Известный хореограф и танцовщица Илона Гвоздева, показавшая ранее спортивную фигуру в купальнике, шокировала поклонников. Она кардинально сменила имидж — из жгучей брюнетки превратилась в платиновую блондинку. Фото в новом необычном образе Илона опубликовала на своей странице в Instagram.
«Обожаю свою работу за возможность попробовать себя в самых разных образах. Может покраситься в блондинку?», — спросила она у подписчиков. Они пишут в комментариях, что Илоне все же не стоит так кардинально менять имидж. «С натуральным цветом лучше», — пишут они.
Ранее Гвоздева похвасталась новым красным купальников на пляже в Севастополе. Вместе с дочкой хореограф отдыхала в Крыму.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Виктория Булитко из «Дизель Шоу» кардинально сменила имидж, превратившись в рыжую бестию.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..