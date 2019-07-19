Не узнать: Илона Гвоздева кардинально сменила имидж (фото)

Шоу-бизнес

Известный хореограф и танцовщица Илона Гвоздева, показавшая ранее спортивную фигуру в купальнике, шокировала поклонников. Она кардинально сменила имидж — из жгучей брюнетки превратилась в платиновую блондинку. Фото в новом необычном образе Илона опубликовала на своей странице в Instagram.

«Обожаю свою работу за возможность попробовать себя в самых разных образах. Может покраситься в блондинку?», — спросила она у подписчиков. Они пишут в комментариях, что Илоне все же не стоит так кардинально менять имидж. «С натуральным цветом лучше», — пишут они.

Ранее Гвоздева похвасталась новым красным купальников на пляже в Севастополе. Вместе с дочкой хореограф отдыхала в Крыму.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Виктория Булитко из «Дизель Шоу» кардинально сменила имидж, превратившись в рыжую бестию.

Российская певица Елена Темникова стала блондинкой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter