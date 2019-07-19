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Кружил куму на руках: Сергей Притула раскрыл подробности, как получил травму (видео)
Известный шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула, который после перелома ноги перенес операцию в областной больнице Тернополя, впервые раскрыл подробности инцидента. О том, при каких обстоятельствах получил травму, он рассказал в интервью Маше Ефросининой в программе «Экзамен».
Неприятность случилась во время празднования дня рождения Притулы в Карпатах, где он собрал близких друзей и родственников. Компания сначала каталась на квадроциклах, потом играла в «Что? Где? Когда?», а затем гости перебрались к бассейну.
«Я всегда плохо танцевал. Но тут я превзошел сам себя. Это был тот вечер, когда я раскрылся на 100%. Понимая, что ближайшие пять лет не смогу праздновать день рождения так, как привык и как люблю, я решил устроить традиционную хорошую гулянку», — рассказал Сергей.
«У нас начинается pool party — бармены бросают шейкерами, диджей работает, все прыгают в бассейн… Все как в американских фильмах. И тут кума выносит невероятно роскошный трех-четырех ярусный торт, который она сама испекла. Я задуваю свечи, беру куму на руки, кружу, и тут я поскальзываюсь и весом своего тела падаю на ногу», — признался Притула.
Он рассказал, что сначала гости и не поняли, что произошло. Первой отреагировала легендарная спортсменка Ольга Харлан, она принесла с отеля эластичные бинты, фиксатор, лед, оказала первую помощь.
Даже в такой ситуации оптимист Притула нашел определенные плюсы. «Я выспался, провел с семьей больше времени, чем за последние пять лет», — рассказал Сергей.
По прогнозам врачей Сергею понадобится длительная реабилитация.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Сергей Притула заявил, что политика гораздо грязнее шоу-бизнеса.
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