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Украина

Арест Вышинского продлен

16:17 19 июля 2019 6
Кирилл Вышинский
Инф. «ФАКТОВ»

Подольский районный суд Киева оставил под стражей пропагандиста Кремля, руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Применение другой, более мягкой меры пресечения суд считает недостаточным», — говорится в сообщении.

Прокуроры просили продлить Вышинскому меру пресечения в виде ареста. Защита и сам руководитель «РИА Новости-Украина» хотели, чтобы его отпустили под личное обязательство. Обвиняемому продлили меру пресечения до 19 сентября.

Адвокаты говорили, что у Вышинского на содержании есть родители и дети, и что он якобы пользуется «уважением среди журналистской среды». Они утверждали, что обвиняемый не будет скрываться от правосудия.

Прокуроры ответили, что «о родителях и детях нужно было думать, когда обвиняемый давал согласие на содействие России», а уважение к нему «ограничивается пропагандським ресурсом «Russia Today».

Как писали «ФАКТЫ», ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook предложила России освободить Олега Сенцова.

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