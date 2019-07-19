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Арест Вышинского продлен
Подольский районный суд Киева оставил под стражей пропагандиста Кремля, руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«Применение другой, более мягкой меры пресечения суд считает недостаточным», — говорится в сообщении.
Прокуроры просили продлить Вышинскому меру пресечения в виде ареста. Защита и сам руководитель «РИА Новости-Украина» хотели, чтобы его отпустили под личное обязательство. Обвиняемому продлили меру пресечения до 19 сентября.
Адвокаты говорили, что у Вышинского на содержании есть родители и дети, и что он якобы пользуется «уважением среди журналистской среды». Они утверждали, что обвиняемый не будет скрываться от правосудия.
Прокуроры ответили, что «о родителях и детях нужно было думать, когда обвиняемый давал согласие на содействие России», а уважение к нему «ограничивается пропагандським ресурсом «Russia Today».
Как писали «ФАКТЫ», ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook предложила России освободить Олега Сенцова.
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