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У Зеленского предложили Кремлю одновременно освободить Вышинского и Сенцова
В Офисе президента Украины отреагировали на заявление спикера Владимира Путина Дмитрия Пескова о необходимости освобождения Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины перед обменом в формате «всех на всех».
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook предложила России сделать и свой шаг, освободив Олега Сенцова.
Причем, отмечает Мендель, такой обмен было бы целесообразно провести одновременно.
Напомним, ранее Украина и РФ обсуждали вариант обмена Вышинского на 24 военнопленных моряков, незаконно удерживаемых в РФ. Тем не менее сам пропагандист в суде отверг вариант его обмена.
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