Захваченных Россией украинских моряков внесли в список на обмен

Украина

Украина включила в списки на обмен 24 военнопленных моряков, незаконно удерживаемых в РФ. Об этом 15 июля сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, в настоящее время завершается верификация списков на обмен.

«Военнопленные моряки у нас есть в списках. Сейчас осуществляем верификацию списков РФ и вносим наши уточнения относительно ситуации, какая стадия судебного процесса (относительно удерживаемых. Ред.). А моряки, конечно, в списках», — сказала Денисова в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее о готовящемся обмене заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, хотя пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что руководство России не ведет переговоры по обмену захваченных в Керченском проливе украинских моряков и подозреваемого в госизмене руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского.

Кстати, последний на заседании Подольского районного суда Киева, который должен был продлить срок содержания Вышинского под стражей, заявил, что не согласен с его обменом и будет добиваться оправдательного приговора суда.



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