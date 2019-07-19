Полторак объяснил скандальную ситуацию с якобы толчком Зеленского

Происшествия

Главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов пообщался с министром обороны Степаном Полтораком по поводу скандального видео, где президент Зеленский резко оттолкнул руководителя оборонного ведомства. Бутусов пишет в Facebook, что, по словам Полторака, никакого инцидента не произошло и якобы президент не толкал министра.

Полторак описал ситуацию, которая возмутила соцсети.

«После приветствия министра и начальника Генштаба Руслана Хомчака, президент подошел к заместителям главы своего Офиса Руслану Рябошапке и Кириллу Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону Полторака и сказал «Секундочку!» «Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча якобы пошла по плану», — описывает Бутусов ситуацию со слов Полторака.

«Было бы интересно узнать хотя бы неофициально мнение и других участников встречи, попробуем услышать, как это было с разных сторон», — добавляет он.

Неадекватное поведение Зеленского также опровергли и в минобороны. По словам пресс-секретаря ведомства Виктории Кушнир, «информация не соответствует действительности».

«Полторак и Хомчак (главком ВСУ Руслан Хомчак. — ред.) сделали шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителями главы офиса президента», — заявила пресс-секретарь и назвала видео «примером манипуляции журналистов».

При этом Кушнир добавила, что «диалог был конструктивным в течение всей встречи» и что «президент жестикулировал».

По словам заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки, который был свидетелем встречи, между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком не было никакого конфликта и тем более толчка.

«Полная ерунда. Не было никакого толчка. Полторак сам отошел. Мы говорили о срочном звонке и президент попросил Степана Полторака подождать. И все», — цитируют Рябошапку «Українські новини».

Он подчеркнул, что информация с якобы толчком Зеленского надуманная и не отвечает действительности.

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