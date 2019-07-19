Украина

"А был ли мальчик?": в Минобороны не увидели, чтобы Зеленский толкал Полторака

В Министерстве обороны Украины отреагировали на видео, где президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул руководителя оборонного ведомства Степана Полторака.

Как сообщает InfoResist со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Викторию Кушнир, «информация не соответствует действительности». «Он и Хомчак (главком ВСУ Руслан Хомчак. — Ред.) сделали шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителем главы офиса Президента», — заявила пресс-секретарь и назвала видео «примером манипуляции журналистов». При этом Виктория Кушнир добавила, что «диалог был конструктивным в течение всей встречи» и что «президент жестикулировал».

Тем временем в социальных сетях эти кадры мгновенно распространились — за короткое время его перепостили почти две тысячи пользователей, а сам пост прокомментировали сотни человек. В основном интернет-пользователи резко критиковали Зеленского, обращая внимание на недопустимость такого поведения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время визита в Николаев Владимир Зеленский назвал этот город «самым бандитским в Украине».

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