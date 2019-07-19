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ОБСЕ подсчитала число гражданских, убитых и раненных на Донбассе в июле
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) подтвердила информацию, что на Донбассе в период с 1 по 14 июля погибло трое гражданских и 13 человек получили ранения.
«Миссия подтверждает информацию о трех погибших и 13 раненых гражданских лиц в период с 1 по 14 июля», — говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter в пятницу, 19 июля.
По данным СММ ОБСЕ, общее число пострадавших среди гражданского населения с начала года достигло 81 человека — 10 человек погибли и 71 получил ранения.
По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в 2018 году на Донбассе погибли 55 мирных жителей и 224 были ранены.
Напомним, недавно Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о режиме прекращения огня с полуночи 21 июля на время сбора урожая.
Вместе с тем, представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Безсмертный отметил, что если во время объявленного перемирия враг нарушит режим тишины, то получит адекватный ответ из аналогичного оружия.
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