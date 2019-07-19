- 21:04 В партии Ляшко больше всего женщин-кандидатов
- 20:28 "Может, я глупый, но не верю в то, что русские напали на Украину": боксер Гвоздик шокировал сеть неожиданным признанием
- 20:19 В Коблево избили оператора популярного телешоу «Ревизор»
- 20:09 Украина — Россия: видеотрансляция финала ЧМ по футболу
- 19:59 Вокруг света за 280 дней: украинец первый в истории объездил весь земной шар без помощи самолета
- 19:53 На левом берегу в Киеве пробки из-за смертельного ДТП возле БСП: подробности и фото с места трагедии
- 19:49 Жизнь «До и после»: «НеАнгелы» спели о страданиях в новой песне
- 19:38 Число отравившихся на свадьбе в Ровенской области приближается к сотне
- 19:30 Водителей предупредили о проблеме на Бориспольской трассе: что важно знать
- 19:21 ОБСЕ подсчитала число гражданских, убитых и раненных на Донбассе в июле
- 19:21 В одном из детсадов Львова погиб человек: первые подробности трагедии
- 19:06 Посольство России в Великобритании признало Крым украинским: фотофакт
Водителей предупредили о проблеме на Бориспольской трассе: что важно знать
Из-за работ по капитальному ремонту на трассе Киев-Харьков-Довжанский будет ограничено движение на отрезке Киев-Борисполь. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Киевской области.
«В связи с началом выполнения работ по капитальному ремонту транспортной развязки км25 +307 автодороги М03 Киев-Харьков-Довжанский
Служба автомобильных дорог в Киевской области обратилась ко всем участникам дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые возникают во время проведения ремонтных работ.
Как писали «ФАКТЫ», в Киеве продолжаются дорожные работы во всех концах города и на основных магистралях. Так, на проспекте Палладина наступает финальный этап ремонта и водителей и пассажиров там также ждут временные неудобства.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!