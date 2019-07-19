Украина

Водителей предупредили о проблеме на Бориспольской трассе: что важно знать

Из-за работ по капитальному ремонту на трассе Киев-Харьков-Довжанский будет ограничено движение на отрезке Киев-Борисполь. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Киевской области.

«В связи с началом выполнения работ по капитальному ремонту транспортной развязки км25 +307 автодороги М03 Киев-Харьков-Довжанский с 20.07.19 по 20.10.19 движение автотранспорта по мосту будет закрыто. Объезд осуществляется в соответствии с согласованной схемой. Разворот для транспорта возможен на существующих развязках на км23 и км31 автодороги М03 Киев-Харьков-Довжанский», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Служба автомобильных дорог в Киевской области обратилась ко всем участникам дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые возникают во время проведения ремонтных работ.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве продолжаются дорожные работы во всех концах города и на основных магистралях. Так, на проспекте Палладина наступает финальный этап ремонта и водителей и пассажиров там также ждут временные неудобства.

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