Стало известно, когда Гвоздик вернется в Украину

Спорт

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (17 побед, 14 из них — нокаутом) возвращается домой после длительного пребывания в Соединенных Штатах, где боксер постоянно проживает (в Окснарде, Калифорния), а также проводил подготовку к чемпионскому поединку.

Напомню, 30 марта Александр в Филадельфии в рамках добровольной защиты одержал победу над французом Дуду Нгумбу, который прекратил бой в пятом раунде из-за травмы ноги. Согласно данным Boxing Scene, за поединком украинца на телеканале ESPN в среднем одновременно смотрели 655 тысяч зрителей. Свой следующий бой Гвоздик проведет против обязательного претендента американца Маркуса Брауна (23 победы, 16 из них — нокаутом)

Как стало известно «ФАКТАМ», прилет Гвоздика в Харьков в одноименный аэропорт запланирован 14 апреля в 17:15 рейсом из Варшавы. Представители СМИ, а также простые болельщики смогут задать украинскому чемпиону интересующие вопросы, а также сделать фото на память.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвоздик планирует посетить бой Ломаченко — Кролла в Лос-Анджелесе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter