- 10:20 Вопреки санкциям Путин открыл завод Mercedes-Benz и оставил автограф на капоте машины
- 10:12 Еще один футболист «Динамо» перебрался в Бразилию
- 10:12 Томос для Украины: Московский патриархат обратился с требованием к Варфоломею
- 10:02 Журнал Минобороны РФ рассказал о применении военными "боевой парапсихологии": в сети волна насмешек
- 10:01 Новый пакет антироссийских санкций внесен в Конгресс США
- 9:59 Девять голов, два пенальти и удаление: видеообзор «дикого» матча Кубка Германии «Бавария» — «Хайденхайм»
- 9:31 На улице нашли 14-летнего мальчика, который исчез восемь лет назад: ему удалось сбежать от похитителей
- 9:30 ВСУ уничтожили военный автомобиль, подвозивший боеприпасы оккупантам
- 9:14 В Киеве на парковке взорвалось авто: мужчине оторвало кисть
- 9:09 Дебаты Порошенко с Зеленским: сделан ряд важных заявлений
Стало известно, когда Гвоздик вернется в Украину
Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (17 побед, 14 из них — нокаутом) возвращается домой после длительного пребывания в Соединенных Штатах, где боксер постоянно проживает (в Окснарде, Калифорния), а также проводил подготовку к чемпионскому поединку.
Напомню, 30 марта Александр в Филадельфии в рамках добровольной защиты одержал победу над французом Дуду Нгумбу, который прекратил бой в пятом раунде из-за травмы ноги. Согласно данным Boxing Scene, за поединком украинца на телеканале ESPN в среднем одновременно смотрели 655 тысяч зрителей. Свой следующий бой Гвоздик проведет против обязательного претендента американца Маркуса Брауна (23 победы, 16 из них — нокаутом)
Как стало известно «ФАКТАМ», прилет Гвоздика в Харьков в одноименный аэропорт запланирован 14 апреля в 17:15 рейсом из Варшавы. Представители СМИ, а также простые болельщики смогут задать украинскому чемпиону интересующие вопросы, а также сделать фото на память.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвоздик планирует посетить бой Ломаченко — Кролла в Лос-Анджелесе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!