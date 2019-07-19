Путин абсолютно предсказуем: у Порошенко заявили о наличии плана деоккупации Донбасса и Крыма

Украина

Президент России Владимир Путин пытается реализовать в Украине типичный сценарий, который он уже испытал в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье — это сценарий легализации российской оккупации. В этот сценарий вполне вписывается инициатива Кремля выдавать российские паспорта всем жителям Донбасса. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил во время телемарафона «Украина: русский реванш или европейское будущее?».

«Путин абсолютно предсказуем. И действует для реализации своего плана оккупации Украины. Есть направление, которым он движется шаг за шагом. Первый шаг — предложение выдавать российские паспорта только отдельным категориям украинских граждан, проживающих на оккупированных территориях. Он видит мощную реакцию нашей властной команды и мира. Затем во время избирательной гонки создались условия, когда Путин говорит — мы будем выдавать паспорта теперь уже всем жителям, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», — говорится в обращении на сайте политической силы.

В настоящее же время, считают в партии «Европейская Солидарность», в связи с отсутствием решительных шагов со стороны Украины, хозяин Кремля делает следующий шаг — принимает решение вручать паспорта не только на оккупированной территории, но и на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Специалисты отмечают, что такая же ситуация была в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

«Для чего это делается? Для того чтобы повторить сценарий Южной Осетии. Якобы под предлогом защиты не просто русскоязычных граждан, как он это делал в Крыму и на Донбассе, а под предлогом защиты граждан Российской Федерации начинается официальное военное вторжение. Легализуется оккупация», — уверен лидер «Европейской Солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко.

Экс-глава государства напомнил, что во время президентской каденции разработал целый ряд мер для противостояния путинским сценариям — это и санкционные шаги и меры международно-правового регулирования, в том числе и судебного.

«Я предложил это новоизбранному президенту, и сейчас подчеркиваю, что я готов подставить плечо. Но ни в коем случае нельзя делать из этого комиксы, шутить по этому поводу, недооценивать угрозы», — предупреждил экс-глава государства.

По его словам, реакция должна быть такой же, как во время агрессии в Керченском проливе.

«Мы вынуждены были применить чрезвычайные средства. Я сам подписал директиву для представления в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге. И результат — выигрыш Украины дела против Российской Федерации», — напомнил Петр Порошенко.

Тогда же, в соответствии с директивами, были выиграны дела в Стокгольме против Газпрома. Суды многих государств, стали на сторону Украины, заставив Газпром выплатить более 4 миллиардов долларов.

«Только такой язык понимает Путин — язык санкций. Россия заплатила высокую цену за агрессию, за санкции, потеряв по оценкам Блумберга, 150 млрд долларов США или 10% ВВП», — отметил Петр Порошенко.

Также пятый президент отметил, что партия «Европейская Солидарность» имеет четкий план деоккупации Донбасса и Крыма.

«Когда я говорю об освобождения Крыма политико-дипломатическим путем, у нас есть абсолютно четкий план, дорожная карта — что и когда надо делать. У нас есть четкий план по Донбассу — в том числе и по применению миротворцев в соответствии с решением Совбеза ООН. Как, когда, какие страны участвуют. Когда передается под контроль границу и так далее. Это будет первый шаг к принесению мира на оккупированные земли. И из-за применения миротворцев — деоккупация», — отметил Петр Порошенко.

По его словам, идентичная ситуация наблюдается и по Крыму, который становится все более токсичным для самой России.

«Я твердо убежден — это шаги к нашей победе», — считает лидер политической силы «Европейская Солидарность».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», партия Порошенко призвала украинцев проголосовать за европейское будущее Украины.

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