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Партия Порошенко призвала украинцев проголосовать за европейское будущее Украины
Партия Петра Порошенко «Европейская Солидарность» обратилась с призывом к украинцам прийти 21 июля на избирательные участки и проголосовать за европейское будущее страны. Об этом говорится в сообщении на сайте политической силы.
«Дорогие украинцы! Сегодня Украина оказалась перед угрозой реванша пророссийских сил. Некоторые из них и не скрывают того, что они работают на Кремль и их цель — ликвидация украинской независимости. Другие замаскировались под так называемые „новые лица“, но и они уже сейчас говорят о шагах навстречу России, а де-факто — капитуляцию перед Москвой», — говорится в обращении.
Накануне дня тишины партия «Европейская Солидарность» решила еще раз обратиться к украинцам предложением еще раз осознать, что выбор 21 июля — это выбор между оккупацией Кремля и свободной Украиной.
«Мы призываем сделать осознанный выбор! Выберите „Европейскую Солидарность“ — мы вместе сохраним Украину и ее будущее!», — говорится в обращении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», команда «Европейской Солидарности» во главе с лидером партии, пятым президентом Украины Петром Порошенко в Страсбурге работает над укреплением проукраинской коалиции. Об этом по итогам переговоров в стенах Европейского парламента заявила первая заместитель председателя Верховной Рады, кандидат от партии «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.
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