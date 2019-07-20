Украина

Зачем Украине ЕС и НАТО? Валерий Жидков из "Квартала" возмутил сеть высказыванием на "1+1" (видео)

Сценарист студии «Квартал 95» Валерий Жидков, уроженец Тамбовской области Российской Федерации, решил в нравоучительной форме поделиться с украинцами своим видением закрепленного в Конституции страны курса на вступление в НАТО и ЕС.

«Вот еще из последнего: изменения в Конституции по закреплении курса в ЕС и НАТО. Классный курс, но зачем это сразу в Конституцию? Это же не секретный дневничок восьмиклассницы? Не нужно записывать туда все желания и фантазии? Опять же, вдруг завтра что-то изменится: НАТО распадется, а в Евросоюзе разрешат есть людей? Что тогда — продолжать курс, не руководствуясь своими интересами? Либо опять заново переписывать Конституцию? В ней и так достаточно противоречий», — заявил он в последнем выпуске «Чисто Ньюз» (примерно четвертая минута).

Пользователей возмутили комментарии ведущего-«варяга».

«Його забули спитати…», «Якийсь житель Тамбова з „95 кварталу“ розказує на телеканалі Коломойського, що треба прибрати з Конституції України курс на НАТО та ЄС…», — пишут они.

Некоторые украинцы идут еще дальше, задаваясь вопросом: «А Жидков хто?», «Так він же ж громадянин росії здається, то що ж дивного?», «А що там у нас по закону, іноземцям можна агітувати?»

Основная причина высказываний шоумена, по мнению пользователей — в попытке «реванша» в Украине пророссийских сил.

Поэтому часть пользователей предлагает весьма кардинальное решение «вопроса Жикова»: «Краще прибрати з екранів, а якщо треба — і з країни — жителів Тамбова», «Це сценарист Зеленського», «От завжди хотів уперіщити по тій наглій овальній тамбовській пиці!», «Не подобається — нехай додому їде?», «Мальчик хочет в Тамбов».

Конечно, высказанные пользователями меры вряд ли можно назвать гуманными и цивилизованными, но, похоже, людям из окружения нынешнего президента нужно считаться с реалиями страны, в которой они проживают.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», команда партии «Европейской Солидарности» во главе с лидером партии, пятым президентом Украины Петром Порошенко в Страсбурге работает над укреплением проукраинской коалиции. Именно такой курс признан наиболее перспективным и надежным для нашей страны, находящейся под угрозой вторжения со стороны северного «доброго соседа».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter