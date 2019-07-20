Украина

В Украине наступил день тишины перед выборами в Раду: что нужно знать об этом

В ночь на субботу, 20 июля, в Украине наступил день тишины перед выборами в Раду 2019. День тишины объявляется с 00:00 часов последней субботы перед выборами.

Начиная с полуночи в стране запрещены все агитационные мероприятия.

Любая политическая реклама и агитация накануне парламентских выборов является незаконной.

Также в полночь 20 июля 2019 начинают действовать ограничения на проведение предвыборной агитации кандидатов. Запрещены митинги, публичные встречи с избирателями, дебаты, круглые столы, пресс-конференции, политическая реклама на ТВ и в сети, распространение печатных материалов, установка носителей внешней рекламы с призывом голосования и агитационных палаток в общественных местах.

Незаконными также являются развлекательные мероприятия, концерты, спортивные соревнования при поддержке кандидатов.

Помимо этого, в день тишины запрещается обнародование результатов предвыборных рейтингов и социологических исследований электоральных симпатий избирателей.

За нарушение дня тишины законодательством Украины предусматривается административная ответственность.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», выборы в Верховную раду Украины проходят по пропорционально-мажоритарной системе. Половина состава парламента избирается по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе. Вторую половину народных депутатов избирают в одномандатных округах.

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