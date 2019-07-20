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Жизни отдыхающих угрожает опасность: обвалилась дорога к популярной базе на Азове (фото)
Дорога возле популярной базы отдыха «Металлург» в селе Новоконстантиновка (Тубал) Приазовского района стала опасной. Об этом пишет местное издание.
От многометрового обрыва ее отделяет всего несколько шагов.
«Люди ходят буквально в двух метрах от пропасти и ситуация с каждым днем ухудшается», — говорится в сообщении.
По словам автора снимков Светланы Резниковой, море вымыло огромный кусок берега, а виной тому молы, выстроеные на берегу базы.
Таким образом, по словам женщины, море «съедает» до 7 метров берега в год.
На кадрах видно, что берег продолжает активно разрушаться и находится на нем по-настоящему опасно, следующий обвал может произойти в любой момент.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе Тубала (село Игоревка) произошел масштабный обвал грунта. Огромные куски насыпей обрушились прямо на пляжную зону. В результате обвала только чудом не оказалось пострадавших.
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