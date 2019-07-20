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Выяснились детали гибели двух украинских бойцов от пуль снайпера на Донбассе: названы имена героев (фото)
Стали известны подробности об украинских военных, погибших 19 июля на Донбассе в ходе обстрела снайперами боевиков. Их сообщили в пресс-службе 24-ой отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
«Во время инженерного оборудования позиций, солдат Джерелейко Роман Васильевич получил пулевого ранения от рук вражеского снайпера. Медик, своевременно прибыл из соседней позиции, квалифицированно оказал ему первую медицинскую помощь. После оповещения по очередным средствам связи, на место происшествия сразу прибыли командир роты и командир взвода старшина Бардаль А.В., лично начали осуществлять эвакуацию солдата Джерелейко. В 15 метрах от позиции, при закреплении тяжелораненого на носилках, враг попал во второй раз — на этот раз в командира взвода, старшина Бардалима Александра Владимировича. Характер ранения был несовместимым с жизнью и в течение минуты времени Саша умер на руках своего командира роты», — говорится в сообщении.
Несмотря на продолжение обстрела и опасность, бойцам удалось эвакуировать тяжелораненого солдата Джерелейко. Медики делали все возможное, чтобы спасти бойца, но, к сожалению, большая кровопотеря и характер ранения не дали ему шансов на жизнь и в городской больнице Курахово он умер.
Солдат Джерелейко Роман Васильевич,
Старшина Бардаль Александр Владимирович,
Как писали «ФАКТЫ», 18 июля на линии соприкосновения на Донбассе во время прицельных обстрелов украинских позиций один военнослужащий ООС погиб, еще двое получили ранения. Ответным огнем сил ООС был уничтожен один оккупант, двое выбыли из строя с ранениями.
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