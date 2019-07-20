Украина

Стали известны подробности об украинских военных, погибших 19 июля на Донбассе в ходе обстрела снайперами боевиков. Их сообщили в пресс-службе 24-ой отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

«Во время инженерного оборудования позиций, солдат Джерелейко Роман Васильевич получил пулевого ранения от рук вражеского снайпера. Медик, своевременно прибыл из соседней позиции, квалифицированно оказал ему первую медицинскую помощь. После оповещения по очередным средствам связи, на место происшествия сразу прибыли командир роты и командир взвода старшина Бардаль А.В., лично начали осуществлять эвакуацию солдата Джерелейко. В 15 метрах от позиции, при закреплении тяжелораненого на носилках, враг попал во второй раз — на этот раз в командира взвода, старшина Бардалима Александра Владимировича. Характер ранения был несовместимым с жизнью и в течение минуты времени Саша умер на руках своего командира роты», — говорится в сообщении.

Несмотря на продолжение обстрела и опасность, бойцам удалось эвакуировать тяжелораненого солдата Джерелейко. Медики делали все возможное, чтобы спасти бойца, но, к сожалению, большая кровопотеря и характер ранения не дали ему шансов на жизнь и в городской больнице Курахово он умер.

Солдат Джерелейко Роман Васильевич, 04.11.1988 г. р . был родом из города Волочиск Хмельницкой области. У него остались мать, отец, а также сын Даниил, 2012 г. р.

Старшина Бардаль Александр Владимирович, 13.02.1986 г. р . — родом из г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он был на войне с 2015 года и планировал вернуться на время к семье, которую очень любил и ценил, чтобы отдохнуть. Однако, несмотря на то, что до его увольнения из рядов ВСУ оставалось всего 20 дней, он не задумываясь бросился спасать раненого… как оказалось, ценой собственной жизни. У него осталась жена и сын Денис, 2012 г. р.

Как писали «ФАКТЫ», 18 июля на линии соприкосновения на Донбассе во время прицельных обстрелов украинских позиций один военнослужащий ООС погиб, еще двое получили ранения. Ответным огнем сил ООС был уничтожен один оккупант, двое выбыли из строя с ранениями.

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