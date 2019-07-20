Появились свежие данные о состоянии попавшей в реанимацию Инны Чуриковой

Культура и искусство

Актриса Инна Чурикова, экстренно госпитализированная в Москве, уже идет на поправку. 18 июля артистка споткнулась и упала на сцене во время спектакля. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер уверяет, что Чуриковой повезло: падение не привело к переломам, а ушибы должны сойти в течение недели.

Чурикова с 18 июля пребывает в Институте скорой помощи им. Склифосовского, но уже не в реанимационном отделении, а в обычной палате. Прогноз врачей — оптимистический.

Напомним, 18 июля на спектакле «Старая дева» в театре Чурикова упала и сильно ударилась головой — коллеги по сцене говорят, что артистку ослепили софиты, и она не смогла сориентироваться в пространстве. Врачи не исключали, что кроме ушибов, 75-летняя артистка могла сломать ребро.

В декабре 2016 года Инне Чуриковой уже приходилось отменять спектакли из-за сломанной руки — актриса неудачно упала по дороге в театр.

Фото new9.ru

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