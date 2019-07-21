Украина

В день выборов дожди накроют пол-Украины: кому стоит прихватить на участки зонтики

Как и обещали синоптики, в Украину возвращается жара. В воскресенье, 21 июля, в день проведения голосования на досрочных парламентских выборах на большей части территории страны будет сухая и теплая погода. Только запад и частично южные области накроют дожди с грозами.

По данным «Укргидрометцентра», в западных областях дневная температура воздуха будет 26−32 градуса тепла. На востоке без осадков, температура воздуха днем до +29 градусов. Аналогичная погода ожидается и в центральном регионе страны.

На юге дожди с грозами ожидаются в Одесской и Николаевской областях. Дем в этих регионах воздух прогреется до +32 градусов. На севере дождь ожидается в Черниговской области, температура 26−28 градусов с отметкой «плюс».

В Киеве в воскресенье без осадков, дневная температура воздуха 27−29 градусов тепла.

Напомним, по прогнозам синоптиков, конец июля будет жарким и дождливым. При этом в этом году обещают первые заморозки уже в конце-лета-начале осени. После 20 августа в Украине будет наблюдаться резкое понижение температуры воздуха, и лишь в сентябре снова станет теплее. Эти процессы будут одинаковы, как для севера, так и для юга страны.

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