Украина

Не знала, что до 18-ти нельзя: в Бахмуте на выборах проголосовал ребенок

В воскресенье, 21 июля, на выборах в Верховную Раду проголосовала 15-летняя девочка. Инцидент произошел в Бахмуте Донецкой области на одном из избирательных участков. Наблюдатели вызвали полицию.

«Вышла девочка, мама ей говорит: „Проголосовала?“. Зашла сюда, я говорю: „Покажи документы“. Смотрим, а там 2004 год. Ей 15 лет», — передают слова наблюдателя «Новости Донбасса».

Девочке пришло приглашение на выборы.

Прибывшие на участок правоохранители составили протокол. Представитель ювенальной превенции допросил девочку с матерью. Они обе заявляют, что не знали, что голосовать можно с 18 лет.

Отметим, это не первый инцидент в Бахмуте. Накануне выборов на бахмутском участке № 624 члены избирательной комиссии испортили документацию по выборам. Сначала они поставили подписи на пустых протоколах голосования. Затем решили скрыть следы преступления и залили бланки протоколов чернилами.

О том, как проходят выборы в парламент в разных уголках Украины, курьезных случаях на участках и первых данных из ЦИК читайте в материале: «Выборы в Раду 2019: как проходит голосование (фото, видео)».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter