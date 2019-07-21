Украина

Никакая не агитация: в Днепре избирателей завлекали на участки пирожками по 5 копеек (видео)

В воскресенье, 21 июля, в день голосования в Верховную Раду, в одном из районов Днепра возле избирательных участков продавали «социальные» пирожки. Видео непрямого подкупа избирателей опубликовано на канале YouTube.

Торговля пирожками по 5 копеек происходила в жилом массиве «Тополь» областного центра.

На ролике видно, как в палатках белого цвета людям предлагали печенье и питьевую воду по нереальной для сегодняшнего дня цене.

На вопросы покупателей, почему продукты отпускают так дешево, продавцы ответили, что это инициатива одного из местных бизнесменов.

Как сообщает областной главк полиции, правоохранители составили админпротоколы проводят проверку продажи продуктов по заниженным ценам.

Отметим, в Бахмуте Донецкой области на выборах проголосовала 15-летняя девочка, которая не знала о законе, дающем право гражданам страны участвовать в волеизъявлении с 18 лет.

О том, как проходят выборы в парламент в Украине, читайте в материале: «Выборы в Раду 2019: как проходит голосование (фото, видео)».

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