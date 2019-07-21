Жара уйдет: синоптик дала прогноз погоды на начало новой недели

Украина

После жаркого дня воскресенья 21 июля, с начала новой недели погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, который принесет циклон Theo с самого севера Норвегии. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, циклон далеко, а фронт придет в Украину создавать условия атмосферной нестабильности.

«Так бывает в природе: кто-то издалека диктует свои условия, однако климатическая территория — это стабильно и постоянно, а циклоны с фронтами быстро проходят», — пишет Диденко.

Она отмечает, что атмосферный фронт в понедельник принесет в западные и северные области Украины кратковременные дожди, местами с грозами. Во время гроз дождь может усилиться.

Фронт постепенно будет перемещаться на восток, юго-восток. Поэтому завтра вечером осадки достигнут Одесской области и центральных областей, кроме Днепропетровщины.

На востоке Украины и на большинстве территории юга в понедельник будет преобладать сухая солнечная погода.

Температура воздуха 22 июля существенно не изменится: днем ​​+25 + 30, на западе + 23 + 28, на юге и востоке, плюс в большинстве центральных областей ожидается + 28 + 33 градуса.

Но на крайнем севере уже подует грядущее похолодание: в северных районах Черниговщины и Киевщины завтра + 23 + 25 градусов.

В Киеве 22 июля ожидаются периодические кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ближайшей ночью + 15 + 19 градусов, завтра днем ​​+25 +27 градусов.

Во вторник, 23 июля, в большинстве областей Украины, включая Киев, температура воздуха ощутимо снизится.

«Лето с малинового и вишневого цветов переходит в солнечные абрикосовый и персиковый. Пусть эти цвета будут с нами всегда в осеннее серое время года. Зафиксируем это солнце в стеклянных банках и баночках, добавим его к чаю в декабре и пусть весь мир подождет», — пишет синоптик.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в этом году первые заморозки ожидаются уже в конце лета-начале осени. После 20 августа в Украине будет наблюдаться резкое понижение температуры воздуха, и лишь в сентябре снова станет теплее. Эти процессы будут одинаковы, как для севера, так и для юга страны.

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