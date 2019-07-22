Украина

У Вакарчука заявили о готовности к переговорам о коалиции с партией Порошенко

Партия «Голос» Святослава Вакарчука готова вести переговоры о создании коалиции с партиями «Европейская солидарность» и «Батькивщина», если те будут поддерживать деолигархизацию. Об этом 21 июля в интервью «Громадському» рассказал кандидат в депутаты от партии «Голос» Ярослав Юрчишин.

Кандидат в нардепы заверил, что партия никогда не будет объединяться с пророссийскими политсилами, а «только с теми, за которым не стоят олигархи».

«Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, которые отстаивают интерес оккупанта. За какую бы жизнь они не назывались. Мы готовы вступать в коалицию с теми силами, за которыми не стоят олигархи. Если силы Порошенко и Тимошенко будут серьезно готовы вести разговоры о деолигархизации — мы готовы с ними вести переговоры», — уверен Юрчишин.

В то же время лидер партии Святослав Вакарчук заявил, что переговоры о создании коалиции партия начнет после объявления официального объявления результатов выборов Центральной избирательной комиссией.

Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил о роспуске Верховной Рады. Юридическое основание принятия такого решения — от 2016 года не существовало парламентской коалиции. Конституционный суд Украины признал объявление выборов законным. С соответствующим представлением относительно конституционности президентского указа обратились народные депутаты от «Народного фронта». По мнению судей, из-за внесенных в Конституцию изменений по поводу формирования коалиции и отсутствия правового регулирования был создан конфликт между президентом и Верховной Радой. Таким образом, решить противоречия могут только выборы. Выборы проходят по смешанной системе: половина парламента будет избираться по спискам, а другая — по мажоритарным округам. В бюллетене с партиями будут 22 политические силы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по результатам Национального экзит-пола, который проведен по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, КМИС и Центра Разумкова", первое место принадлежит партии «Слуга народа». Ее поддержали избирателей 43,9%. Второе место за пророссийской «Оппозиционной платформой — За жизнь», за которую проголосовали 11,5% украинцев. Третье место у партии «Европейская солидарность» — 8,9%. Четвертую ступень заняла партия «Батькивщина», которая может рассчитывать на 7,6% голосов. В парламент также проходит политическая сила «Голос» с результатом в 6,3%.

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