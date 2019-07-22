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Украина

«Невозможно совмещать»: Садовый подал в отставку с должности главы «Самопомочи»

1:16 22 июля 2019 16
Андрей Садовый
Инф. «ФАКТОВ»

Лидер «Объединения «Самопомощь» Андрей Садовый заявил о готовности уйти в отставку с поста главы партии. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает ЛБ.

Садовый назвал невозможным в будущем совмещать работу мэра Львова и пост партийного лидера.

«Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа — это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя», — заявил политик.

При этом Андрей Садовый отметил, что останется в «Самопомочи» как член партии. Имя возможного нового лидера политсилы он не назвал.

Напомним, согласно результатам Национального экзит-пола, партия «Самопомощь» получила 0,7% голосов и не проходит в Раду.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на внеочередных выборах в Верховную Раду девятого созыва 21 июля явка составила 49,84%. Такой показатель ЦИК определила на основе данных их всех 199 округов.

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