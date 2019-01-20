У людей, страдающих избыточным весом, нередко нарушено обоняние

Здоровье

Многие не могут удержаться, почувствовав запах любимой пищи, и решают перекусить, даже если не голодны, при этом часто переедая. Ученые давно говорят о том, что проблемы с обонянием приводят к ожирению.

Но специалисты из Йельского и Калифорнийского университетов считают, будто проблемы с весом связаны с чрезмерной чувствительностью обонятельной системы. А исследователи из университета Отаго (Новая Зеландия) говорят, мол, наоборот, если человек плохо чувствует запахи, он больше рискует растолстеть.

Американские ученые решили провести эксперимент. Подопытным мышам вводили токсин, убивающий обонятельные клетки. Затем животных делили на две группы: одни питались обычной едой, а другим давали пищу с повышенным содержанием жиров.

Спустя три месяца мыши из двух групп весили практически одинаково. Можно предположить, что мыши, которые не чувствовали запахи, меньше ели, однако, по словам исследователей, это не так.

Оказалось, что у грызунов без обоняния увеличивалось количество бурого жира в организме, а количество белого, из-за которого накапливается лишний вес, — уменьшилось.

Исследователи с помощью генетических изменений также усиливали обоняние у животных. Как выяснилось, чувствительные к запахам мыши в итоге оказались полнее обычных, хотя и тем, и другим давали одинаковое количество еды.

Чем лучше развито обоняние, тем вкуснее пища и тем больше человеку хочется есть.

Кстати, страдающие депрессией женщины, по мнению ученых из Южной Кореи, не чувствуют запахов. Именно поэтому многие дамы в периоды душевных потрясений мало едят. Исследователи рекомендуют таким пациенткам вдыхать аромат кофе с корицей. По их мнению, бодрящий эффект вызывает не так напиток, как его запах.

Людям, у которых нарушено обоняние, стоит записаться на прием к лор-врачу. Человек может плохо чувствовать запахи, если у него искривлена носовая перегородка, есть полипы в носу, по какой-то причине отекает слизистая. Обоняние нарушается при простуде, насморке, синусите. Но когда человек выздоравливает, он снова чувствует запахи.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», эксперты ВОЗ обнародовали десять принципов здорового питания. Кроме того, дефицит сна у подростков и студентов может привести к ожирению.

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