ЦИК обработала 23 процента протоколов: сколько набирают партии-победители

Украина

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета более 23% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом свидетельствуют данные информационной системы ЦИК.

По результатам подсчета 23,21% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

«Слуга народа» — 42.07%

«Оппозиционная платформа — За життя» — 12.63%

«Европейская солидарность» — 8.65%

«Батькивщина» — 8.31%

Партия «Голос» — 6.34%

При этом Радикальная партия Олега Ляшко сейчас имеет 4.18%.

В итоге на выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, по данным ЦИК, составила 49,84%. Наиболее активными были избиратели в Черниговской и Полтавской областях — 54,8 и 54,21% соответственно. При этом самая низкая явка наблюдалась в Закарпатской области — 41,16%. В Киеве явка составила 48,97%. Кроме того, на внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 миллионов украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составляет 29 млн 527 тысяч 744 человека.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter