Украину накроют дожди и грозы: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Украина

С понедельника, 22 июля, украинцев ожидает очередное похолодание. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

По всей территории страны ожидаются дожди с грозами, за исключением востока (Харьковская, Луганская, Донецкая области) и юга нашей страны (Крым, Запорожская и Херсонская области). В этих регионах будет ясно и солнечно, а дневная температура воздуха составит до 32 градусов тепла.

На западе Украины столбики термометров опустятся до 25 градусов, а в северных — до 25−26 градусов. Грозы не исключены как на западе, так и на севере и в центре Украины.

Средняя температура воздуха по Украине днем 22 июля составит 26−28 градусов, однако уже 23 июля ожидается очередное ее снижение — до 23−25 градусов. Дожди не прекратятся.

Напомним, ранее синоптик объяснила похолодание приходом атмосферного фронта, который принесет циклон Theo с севера Норвегии.



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