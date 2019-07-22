После двухлетнего перерыва «Грибы» выпустили новый клип (видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская группа «Грибы», исполнитель хита «Тает лед», которая два года назад объявила о завершении концертной деятельности, вернулась в шоу-бизнес. Коллектив изменил свое название — теперь они называются Grebz — и представил новый клип «Контракты». Среди исполнителей остались только Симптом и 4atty aka Tilla.

Пока неизвестно, принимает ли участие в возрожденном проекте его основатель Юрий Бардаш. Недавно он записал сольный альбом «Plan B» под именем Youra.

Осторожно! В клипе используется ненормативная лексика!

Напомним, группа «Грибы» выпустила свой единственный альбом «Дом на колесах ч. 1» в ноябре 2016 года. Через год коллектив объявил, что прекращает концертную деятельность. Клип на их самую популярную песню «Тает лёд» набрал свыше 200 миллионов просмотров.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что группа «НеАнгелы» выпустили новый клип «До и после».

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