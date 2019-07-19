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Отъела бока: Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике после медового месяца (фото)
Известная телеведущая Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым вернулись с роскошного медового месяца, который провели в Греции. Пара вместе с сыном Мишей наслаждалась отдыхом в дорогом отеле. Регина хвасталась яркими фото с курорта и вот показала свою фигуру в купальнике. В подписи под фото она иронично отметила, что на отдыхе позволяла гастрономические изыски и наела лишние килограммы и бока.
«Еще раз повторюсь, как я люблю Грецию, остров Крит. Из отпуска привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете. По моим завтракам в Instagram-сториз, вы наверняка видели, что проголодаться мне не давали», — написала Тодоренко.
Стоит отметить, что Регина явно поскромничала, ее фигура выгядит замечательно. В этом сошлись в комментариях ее подписчики, оставив множество комплиментов.
Перед свадьбой Тодоренко привела себя в форму после родов и похвасталась фотосессией в купальниках.
Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли веселую свадьбу на вилле Астор в Сорренто. Платье для невесты мастерицы шили целый месяц.
СМИ посчитали, во сколько могла обойтись звездная свадьба Тодоренко и Топалова.
Вслед за ними собралась замуж и беременная сестра Влада Алина.
В интервью Регина Тодоренко призналась, что уже несколько раз хотела развестись с мужем.
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