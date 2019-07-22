ЦИК обработала половину голосов: результаты

Украина

В Центризбиркоме обнародовали данные подсчета более 50 процентов протоколов избирательных комиссий. Ранее сообщалось об известных политиках, которые не попадают в парламент по мажоритарке.

При подсчете 50,24 процентов бюллетеней пятерка лидеров осталась неизменной. Лидер избирательной гонки — партия «Слуга народа» добрала 0,25 процента голосов.

Тем временем руководитель Центризбиркома Татьяна Слипачук назвала выборы в Верховную Раду состоявшимися — никакие события не поставили это под сомнение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после обработки более 30 процентов протоколов «Слуга народа» набирала 42,19% голосов, «Оппозиционная платформа — За життя» — 12,75%, «Европейская Солидарность» — 8,71%, «Батьківщина» — 8,15% и «Голос» — 6,39% голосов избирателей.

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