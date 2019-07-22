25.68 / 25.98 28.73 / 29.20
Киев: +25
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В сети показали фото героев, погибших на Донбассе 21 июля

11:47 22 июля 2019 7
Погибший солдат ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

В штабе операции Объединенных сил назвали имена двоих бойцов ВСУ, подорвавшихся 21 июля на взрывном устройстве, установленном ДРГ противника в районе населенного пункта Счастье. Ранее от ран, не совместимых с жизнью, скончался старший сержант 74-й ОРМБ Александр Колодяжный.

«От ранений, полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, в районе населенного пункта Счастье погибли военнослужащие воздушно-десантной бригады — солдат Семен Румигин и солдат Никита Скитченко. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибших военнослужащих», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в результате снайперского огня погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины