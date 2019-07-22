Украина

В сети показали фото героев, погибших на Донбассе 21 июля

В штабе операции Объединенных сил назвали имена двоих бойцов ВСУ, подорвавшихся 21 июля на взрывном устройстве, установленном ДРГ противника в районе населенного пункта Счастье. Ранее от ран, не совместимых с жизнью, скончался старший сержант 74-й ОРМБ Александр Колодяжный.

«От ранений, полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, в районе населенного пункта Счастье погибли военнослужащие воздушно-десантной бригады — солдат Семен Румигин и солдат Никита Скитченко. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибших военнослужащих», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в результате снайперского огня погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.



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