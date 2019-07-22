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Летний дождь и свежий ветер: синоптик рассказала о погоде 23 июля
Во вторник, 23 июля, в Украине ожидается чудесная погода — с летними дождями, комфортным теплом и свежим северо-западным ветром. Такой прогноз обнародовала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко. Напомним, ранее стало известно, какой будет погода до конца июля.
В то же время, уточнила она, температура воздуха несколько снизится. Так, в среднем по стране температура воздуха днем составит 22−26 градусов тепла, холоднее всего будет на западе — 18−24 градуса, а на юге и востоке столбики термометров местами поднимутся до 30 градусов.
Температурная карта Европы, 23 июля
В Киеве вероятность сильных осадков невелика, однако незначительные дожди возможны. Местами они пройдут с грозами. Ближайшей ночью ожидается 15−18 градусов, днем во вторник температура воздуха составит 24−26 градусов.
Напомним, в понедельник, 22 июля, по всей территории страны ожидаются дожди с грозами, за исключением востока (Харьковская, Луганская, Донецкая области) и юга нашей страны (Крым, Запорожская и Херсонская области).
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