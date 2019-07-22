Стало известно о смерти Виктора Мусияки

Украина

В понедельник, 22 июля, скончался один из авторов Конституции Украины, народный депутат двух созывов, известный юрист Виктор Мусияка. Ему было 73 года. Напомним, в марте скончался коллега Мусияки по Раде II созыва Антон Бутейко.

Причиной смерти стал инфаркт, сообщает Левый берег.

Виктор Мусияка с 1983 по 1996 годы был заведующим кафедрой гражданского права, проректором Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого, в 2000—2002 годах заведовал кафедрой отраслевых юридических наук юридического факультета Национального университета «Киево-Могилянская академия».

В Раду впервые был избран в апреле 1994 года. С ноября 1995 года до июня 1996 года был постоянным представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины.

На выборах 2002 года вновь получил депутатский мандат по спискам блока «Наша Украина».

В последние годы Мусияка был научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.

Один из последних его комментариев был посвящен законности роспуска Верховной Рады VIII созыва.

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