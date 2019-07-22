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Стало известно о смерти Виктора Мусияки
В понедельник, 22 июля, скончался один из авторов Конституции Украины, народный депутат двух созывов, известный юрист Виктор Мусияка. Ему было 73 года. Напомним, в марте скончался коллега Мусияки по Раде II созыва Антон Бутейко.
Причиной смерти стал инфаркт, сообщает Левый берег.
Виктор Мусияка с 1983 по 1996 годы был заведующим кафедрой гражданского права, проректором Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого, в 2000—2002 годах заведовал кафедрой отраслевых юридических наук юридического факультета Национального университета «Киево-Могилянская академия».
В Раду впервые был избран в апреле 1994 года. С ноября 1995 года до июня 1996 года был постоянным представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины.
На выборах 2002 года вновь получил депутатский мандат по спискам блока «Наша Украина».
В последние годы Мусияка был научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.
Один из последних его комментариев был посвящен законности роспуска Верховной Рады VIII созыва.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...